Kurioser Autodiebstahl

Kaiserslautern:

Am Wochenende kam es im Gewerbegebiet in Kaiserslautern zu einem kuriosen Autodiebstahl. Der Fahrer des Wagens hatte nach Polizeiangaben an einem Waldweg angehalten um sich zu erleichtern. Die Schlüssel ließ der Mann stecken, der Motor lief. Diesen Moment hat ein bislang Unbekannter genutzt, um in das Fahrzeug zu steigen und wegzufahren. Das Auto konnte kurze Zeit später von der Polizei sichergestellt werden. Es stand festgefahren in einer Böschung. Die Kriminalpolizei in Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.