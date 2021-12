5 außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in der Pfalz

Auf dem Zweibrücker Flugplatz ist heute eine Transall C-160 gelandet. Künftig sollen in dem ehemaligen Militärflugzeug Gäste übernachten können. Nicht die einzige kuriose Übernachtungsmöglichkeit in der Westpfalz.

1. Schlafen im ehemaligen Gefängnis

Wer will schon freiwillig hinter Gittern? Klar, in ein echtes Gefängnis wohl die Wenigsten. Das Alcatraz Hotel in Kaiserslautern bietet seinen Besucher allerdings die Möglichkeit, im ehemaligen Gefängnis in der Morlauterer Straße zu übernachten. Zellenbetten und Gitterstäbe erinnern an die bis 2002 betriebene Justizvollzugsanstalt. Keine Sorge: Das Hotel darf jederzeit verlassen werden.

2. Übernachtung im Eisenbahnwaggon

Vor allem für Eisenbahn-Fans ein Highlight: Im Ferienbahnhof in Dahn-Reichenbach können Gäste in restaurierten Eisenbahnwaggons übernachten. Die Waggons bieten Platz für zwei bis vier Personen. Im kommenden Jahr möchte der Betreiber außerdem den Ferienbahnhof um 20 Zimmer erweitern.

3. Abhängen im Baumzelt

Zelten mal anders! Auf dem Campingplatz in Gerbach im Donnersbergkreis können sich Abenteuerlustige ein Baumzelt mieten. Ein solches wird zwischen drei Bäume gespannt und schon steht einer luftigen Nacht nichts im Weg.

4. Übernachten in einer Kirche

Die ehemalige neuapostolische Kirche in Ludwigswinkel im Dahner Felsenland wurde zu einem Ferienhaus umfunktioniert. Inklusive Küche, Wohn- und Badezimmer. Auch mehrere Schlafzimmer gibt es. Denn insgesamt bietet das Kirchen-Ferienhaus Platz für bis zu 14 Personen.

5. Wohnen wie die Ritter

Wer sich schon immer mal wie ein Ritter oder eine Burgherrin fühlen wollte, der sollte die Burg Berwartstein in der Südwestpfalz besuchen. Die Burg bietet nämlich auch Platz für Übernachtungsgäste. Dort gibt es sogar eine Kurfürstensuite. Schlafen wie einst Hans "Trapp"!