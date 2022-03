Aus Abfall wird Bio-Kunststoff

Ein Forschungsbündnis, das unter anderem aus Bioabfällen hochwertige Bio-Kunststoffe entwickeln will, nimmt jetzt in Pirmasens offiziell seine Arbeit auf. Einer der Kernpartner ist die Hochschule Kaiserslautern. Der Name des Forschungsbündnisses ist Programm: Es heißt „Waste2Value“ - frei übersetzt: Aus Müll Wertvolles schaffen. Genau darum geht es: So sollen beispielsweise aus Pizzaresten Treibstoffe entstehen. Oder es sollen neue Kunststoffe entwickelt werden, die sich selbst abbauen. Dabei sollen Algen und Mikroorganismen eingesetzt werden. Auch neuartige Klebstoffe könnten so entstehen. Neben der Hochschule Kaiserslautern ist auch das Prüf- und Forschungsinstitut Kaiserslautern sowie die ZukunftsRegion Westpfalz an dem Projekt beteiligt. Das regionale Bündnis wird vom Bundesbildungsministerium mit 8 Millionen Euro über einen Zeitraum von zunächst drei Jahren gefördert.