Künstler aus Kaiserslautern macht aus Friedhof ganzes Kunstwerk

Fotograf und Künstler Thomas Brenner aus Kaiserslautern hat schon viele Kunstprojekte umgesetzt. Ein außergewöhnliches gibt es nun an einem Ort, an dem man eher keine klassischen Kunstwerke erwartet.

"Der Friedhof hat mehr zu bieten als nur das Gedenken an verstorbene Leute", sagt Thomas Brenner. Der Fotograf und Künstler sieht in dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern mehr als nur eine letzte Ruhestätte. Er ist für Brenner ein Park, dort kommen Menschen zusammen. So entstand die Idee von "Friedhof 2.0".

Fotograf Thomas Brenner aus Kaiserslautern sortiert für sein Kunstprojekt Friedhof 2.0 Grablichter. SWR

Kunstprojekt in Kaiserslautern auf ein Jahr ausgelegt

Deshalb hat Thomas Brenner den Friedhof umgestaltet und unter anderem 6.000 der typischen roten Grablichter in einem leuchtenden Kubus installiert. Insgesamt gibt es sieben Kunstwerke - manche zeitlich begrenzt, manche entwickeln sich über ein kompletten halbes Jahr. Bis Herbst 2023 wird der Friedhof 2.0 in Kaiserslautern zu sehen sein.