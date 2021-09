Kunstaktion in der Innenstadt startet

Die Zweibrücker Innenstadt verwandelt sich wieder in eine große Kunstausstellung. Nach dem Erfolg im vergangen Jahr, präsentieren Künstler erneut ihr Werke in den Schaufenstern der Geschäfte. Mehr als 70 Künstler nehmen nach Angaben des Zweibrücker Stadtmarketings an der Aktion teil. Fünf Wochen lang stellen sie ihre Kunst für jedermann sichtbar – mitten in der Innenstadt - aus. Die Kunstwerke reichen dabei von Malerei, Fotografie, Graffitis, Installationen bis hin zu Bildhauereien. Die Aktion war im vergangenen Jahr gestartet worden, um Kunstschaffende während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Sowohl die Künstler, als auch die Geschäfte hätten von der Aktion profitiert, heißt es vom Stadtmarketing. Die Künstler hätten ihre Werke verkaufen können – und die Kunst in den Schaufenstern habe zusätzliche Kunden in die Geschäfte gelockt. Die Ausstellung unter dem Motto "Kunst trifft Handel" geht bis zum 18. Oktober.