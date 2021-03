Die Stadt Zweibrücken wird künftig Kulturveranstaltungen live über das Internet übertragen. Damit sollen nach Angaben des Kulturamtes die Künstler unterstützt werden. Zunächst seien sechs Abende geplant, die im Internet gezeigt werden. Darunter politisches Kabarett, Kammermusik sowie Blues- und R'n'B-Konzerte. Ziel sei es, so Thilo Hublé, Leiter des Zweibrücker Kulturamtes, das kulturelle Leben in der Stadt langsam wieder hochzufahren. Trotz des neuen Stufenplanes, der auch eine Wiedereröffnung von Theatern vorsieht, sei ein verlässlicher Kulturbetrieb kurzfristig kaum möglich. Konzerte und Theaterabende bräuchten einen längeren zeitlichen Vorlauf, um sie zu bewerben. Um den Künstlern aber trotzdem eine Perspektive zu geben, so Hublé, habe die Stadt die Livestreams ins Leben gerufen. Er hoffe aber dennoch, dass im Sommer wieder größere Veranstaltungen im Freien möglich sind. Die kostenlosen Livestreams aus dem Herzogsaal beginnen jeweils um 19 Uhr. Los geht es am 13. März in einer Woche.