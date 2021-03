per Mail teilen

65 Konzerte hatte ein Veranstalter aus Kirchheimbolanden für diesen Sommer geplant – wegen Corona werden es jetzt Null sein. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche leidet nach wie vor extrem unter der Corona-Krise.

Die Corona-Sicherheitsvorgaben machen dem Veranstalter Timo Holstein aus Kirchheimbolanden das Leben schwer, genau wie vielen seiner Kollegen. Holstein ist Manager, Veranstalter, Verleiher von Technik und berät Kommunen in Sachen Kultur. Während andere Branchen langsam von den Corona-Lockerungen profitieren, steht die Veranstaltungsbranche mit leeren Händen da, sagt Holstein. Corona sei eine Ausnahmesituation, wie es sie bisher noch nie gab. In der gesamten Veranstaltungsbranche seien viele Menschen aktuell ohne Job.

Veranstalter Timo Holstein aus Kirchheimbolanden. SWR

Solo-Selbstständige werden allein gelassen

Für seine beiden Mitarbeiter hat der Konzertmanager wegen Corona längst Kurzarbeit 50 beantragt. Statt mit gut 400.000 Euro Umsatz im Jahr rechnet er in diesem Jahr mit 90 Prozent weniger Einnahmen. Er hofft, dank Rücklagen und gutem Haushalten mit den Einnahmen trotzdem über die Runden zu kommen. Bei vielen anderen aus der Branche sehe es aber weitaus schlimmer aus. "Der viel zitierte Solo-Selbständige wird komplett alleine gelassen, in Rheinland-Pfalz wird ihm zur Grundsicherung und Hartz IV geraten", erklärz Holstein. Wer in die Grundsicherung rutscht, darf aber nur noch 100 Euro dazuverdienen – Für Selbstständige, die sich von Auftrag zu Auftrag hangeln ist das ein großes Problem.

Immer mehr Insolvenzen in der Branche

Hinzu kommen noch weitere Probleme: Durch die Abstandsregelungen sei kaum ein Event mehr wirtschaftlich zu planen. Zudem mache es "der föderale Flickenteppich mit überall anderen Regeln" den Veranstaltern zusätzlich schwer, sagt Holstein. Bereits jetzt würden sich die Insolvenzen häufen. Viele Techniker würden aufgeben, weil sie keine Arbeit haben und Speditionen, die sich darauf spezialisiert haben Bühnentechnik hin und her zu fahren, würden ihre Lastwagen abmelden. Holstein fürchtet, dass der Kreis derer, die die Krise überleben kleiner wird und am Ende des Jahres das Gros der Kulturschaffenden aber auch der Dienstleister nicht mehr existieren werde.

Kulturszene leidet auch an anderen Orten

Auch Kuturschaffende in anderen Regionen in der Westpfalz sehen ihre aktuelle Lage mit Sorge. Im Congress Center Ramstein beispielsweise bleiben wegen Corona zehntausende Besucher aus. Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Ralf Hechler wurden alle Großveranstaltungen, Tagungen, Familienfeiern abgesagt oder verschoben. Für Mitarbeiter sei drei Monate lang Kurzarbeit angemeldet worden. Aktuell gebe es wieder vereinzelt Veranstaltungen mit maximal 220 Gästen: im Freien unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorgaben.

Finanzielle Folgen vielerorts noch unklar

Ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern sagte, in der Fruchthalle gebe es seit Ende Mai wieder Konzerte vor kleinem Publikum. Wegen der strengen Hygieneregeln könnten statt 750 Plätzen nur 160 belegt werden. Der Donnersbergkreis wird nach eigenen Angaben erst nach den Sommerferien Konzerte und Events planen. Zu den finanziellen Folgen konnte noch keiner der Befragten Auskunft geben.