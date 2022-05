Musikalische Höhepunkte in der Fruchthalle Kaiserslautern

per Mail teilen

Das Kulturreferat der Stadt Kaiserslautern hat das Programm für die neue Saison vorgestellt. Die Schwerpunkte liegen auf klassischer und zeitgenössischer moderner Musik. Außerdem sind zahlreiche Literatur-Veranstaltungen geplant.

Die traditionsreichen Konzerte der Stadt Kaiserslautern gehen jetzt in ihre 73. Saison. Die Sinfoniekonzerte werden wie immer von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der Pfalzphilharmonie des Pfalztheaters Kaiserslautern bestritten. Sie sind die festen Partnerorchester des Kulturreferates.

Auf dem Programm stehen Werke von Mozart und Beethoven über Schubert, Schumann, Brahms, Verdi, Wagner bis hin zu Glasunow und Fazil Say. Spitzensolistinnen und -solisten aus aller Welt sind eingeladen, um mit den Orchestern zum Beispiel international bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Anna Vinitskaya, Liv Migdal, Reto Bieri und Daniel Ottensamer.

Kammerkonzerte mit Lesungen bekannter Schauspieler

In den Kammerkonzerten sind erneut herausragende Künstlerinnen, Künstler und Ensembles in der Fruchthalle zu Gast, so zum Beispiel Schauspielgrößen wie Corinna Harfouch, Sebastian Knauer und Hannelore Hoger, die Literatur rezitieren. Musizieren werden das Mandelring Quartett und die weltberühmte Sopranistin und Opernsängerin Juliane Banse.

Die Fruchthalle in Kaiserslautern. SWR

Weitere Höhepunkte der kommenden Saison werden die Programme des 3. Literaturfestivals sein. Es gibt einen Abend zu „Thomas Mann und die Musik“ und einen, an dem Schriftstellerin Elke Heidenreich ihr neues Buch vorstellt.

Lange Lyriknacht im SWR Studio Kaiserslautern

Im Emmerich-Smola-Konzertsaal im SWR Studio in Kaiserslautern wird es wieder eine Lange Lyriknacht geben. Die Lyrikperformerin Nora Gomringer aus Bamberg und der mehrfach ausgezeichnete Lyriker Hans Thill aus Heidelberg, der auch das Künstlerhaus Edenkoben leitet, werden aus ihren Werken vorlesen und mit Moderatorin Kerstin Bachtler auf der Bühne plaudern.

Der Emmerich-Smola-Konzertsaal im SWR Studio Kaiserslautern. Isabel Girard de Saucanton

Portugiesische Kultur im Herbst

Im November gibt es in Kooperation mit dem portugiesischen Generalkonsulat einen „Monat der portugiesischen Kultur“ mit zwei Konzerten, Ausstellungen und Kinovorführungen in Zusammenarbeit mit dem Union Studio für Filmkunst. Am 18. November findet außerdem eine große Aufführung des berühmten „Requiem“ von Verdi mit der Deutschen Staatsphilharmonie und dem Bach-Chor Mainz statt.

Das Union Kino in Kaiserslautern. SWR SWR - Foto: Sandra Biegger

Ein spektakulärer Abschluss der Saison wird eine Tanz-Performance-Installation der renommierten Choreografin Candela Capitán in der Fruchthalle in Koproduktion mit dem Pfalztheater sein.

Auch für Kinder und Jugendliche, Schulen und Familien hält die Konzertsaison 2022/2023 in Kaiserslautern ein vielfältiges Angebot bereit. Außerdem gibt es Kooperationen mit dem sehr erfolgreichen „Salon Schmitt“ und mit der Stifts- und der St. Martinskirche durch das Projekt der Kulturandachten mit Künstlerinnen und Künstlern der lokalen freien Szene.

Neuer Anfang nach zwei Jahren Corona-Pause

"Ich freue mich auf jedes einzelne Konzert“, meint Christoph Dammann, als Direktor des Referats Kultur auch für die künstlerische Planung der Konzerte zuständig. "Die Tanz-Koproduktion in der Fruchthalle mit dem Pfalztheater wird auch für mich etwas ganz Besonderes.“ Es sei wichtig, die erreichte Qualität zu halten, um nach der schwierigen Situation der vergangenen zwei Jahre das Publikum vollständig zurückzugewinnen.

Die Bürgermeisterin von Kaiserslautern, Beate Kimmel (SPD), und der Direktor des Kulturreferats, Christoph Dammann, bei der Vorstellung der Konzertsaison 2022/23. Die Bürgermeisterin von Kaiserslautern Beate Kimmel (SPD) und der Direktor des Kulturreferats, Christoph Dammann, bei der Vorstellung der Konzertsaison 2022/23.

Der Vorverkauf für die Konzertsaison beginnt am 16. Mai. Tickets gibt es unter anderem bei der Tourist-Information.