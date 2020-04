Große Konzerte oder auch private Feiern - der Corona-Krise ist schon vieles zum Opfer. Dadurch haben auch viele Musiker nichts mehr zu tun. Ein Gespräch mit Stephan Flesch.

Schon zu Beginn der Corona-Krise hat beispielsweise die Stadtverwaltung Kaiserslautern Veranstaltungen bis Mitte Juli abgesagt. So wird es in diesem Jahr das traditionelle Altstadtfest nicht geben. Wann es wieder Massenveranstaltungen geben wird, ist nicht abzusehen. Darunter leiden auch viele Künstler wie der Kaiserslauterer Sänger Stephan Flesch.

Herr Flesch, Sie waren zu Beginn des Jahres auf großer Weltreise, wollten jetzt wieder so richtig durchstarten. Und dürfen es wegen der Corona-Pandemie nicht. Fragen sie sich manchmal, ob das alles nur ein böser Traum ist?

"Zunächst sind meine Frau und ich sehr froh, dass wir die Reise noch völlig problemlos beenden konnten. Das wäre momentan undenkbar. Und nachdem wir so euphorisch heimgekommen waren, hat uns die Corona-Pandemie innerhalb zwei Wochen wie ein Keulenschlag getroffen. Und leider ist es nicht nur ein böser Traum."

"Leider ist es nicht nur ein böser Traum." Stephan Flesch

Hätten Sie so etwas für möglich gehalten?

"Naja, ich bin jetzt auch schon in einem Alter, in dem einem die Lebenserfahrung zeigt, dass eigentlich nichts unmöglich ist. Seien es Naturkatastrophen oder menschengemachte. Und kommt beides zusammen, kommt es natürlich zum Super-Gau."

Können Sie uns eine Hausnummer nennen, wie viel Geld Ihnen durch die Absage von Veranstaltungen etwa durch die Lappen geht?

"Ich habe 100% meiner Veranstaltungen in den nächsten drei bis vier Monaten abgesagt bekommen. Viele, die geplant waren, wurden aufgrund der Krise noch nicht einmal terminiert. Deshalb kann ich nur eine ungefähre Schätzung abgeben. Aber der Umsatzverlust dürfte jetzt schon bei zirka 30.000 Euro liegen. Das gleiche gilt übrigens auch für meine Frau, die ebenfalls in der Veranstaltungsbranche arbeitet. Auch bei ihr wurde alles, wie z.B. der Rheinland-Pfalz-Tag, abgesagt und ihr Umsatzverlust dürfte sogar noch um einiges höher liegen."

"Die Situation war wohl von niemandem vorauszusehen." Stephan Flesch

Kann man sich gegen so einen Verdienstausfall versichern?

"Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Situation, wie wir sie jetzt haben, war wohl von niemandem vorauszusehen."

Wie groß ist denn die Solidarität der Künstler untereinander?

"Ich denke, die ist schon groß. Auch wenn jeder Berufsmusiker bzw. Berufs-Bühnenkünstler natürlich erst einmal selbst sehen muss, wie er durch diese schlimme Zeit kommt."

Am Anfang waren viele in der Schockstarre, aber vor allem die Künstler sind schnell kreativ mit der Situation umgegangen. Auch in Kaiserslautern. Künstler treten beispielsweise in der Fruchthalle ohne Publikum auf, dafür werden die Konzerte live im Internet gezeigt. Die Zuschauer wiederum spenden im Idealfall etwas. Können solche Aktionen die Verdienstausfälle kompensieren?

"Natürlich nicht. Das Honorar, das man dort bekommt, ist eher eine kleine Aufwandsentschädigung. Ich habe ja, zusammen mit dem Percussionisten Thomas Rieder, in der Fruchthalle auch ein Online-Konzert gegeben. Aber bestimmt nicht wegen der Gage. Es war einfach gut, mal wieder auf einer Bühne zu stehen, auch wenn der Blick in den völlig leeren Saal schon mehr als gespenstisch war."

Der Verdienstausfall ist das eine, aber als Künstler braucht man ja auch die Bühne. Wie sehr fehlt Ihnen das Publikum?

"Wie schon gesagt, tut es gut, mal wieder auf einer Bühne zu stehen. Schließlich ist es das, wofür wir leben und brennen. Und es ist unser Beruf und nicht unser Hobby! Selbstverständlich fehlt uns, und ich glaube, ich kann da für alle meiner Kolleginnen und Kollegen sprechen, unser Publikum sehr. Und die Aussicht, dass dieser Zustand noch etwas länger andauern könnte, stimmt einen nicht gerade optimistisch."

Wie nutzen Sie die unfreiwillig gewonnene Zeit?

"Ich persönlich habe mich schon mal hingesetzt und hab aus dem täglichen Reiseblog, den ich während unserer Weltreise gemacht habe, und den knapp 4.000 Bildern, ein Foto-Reise-Tagebuch zusammengestellt und drucken lassen. Ansonsten gibt es natürlich immer was im Haushalt zu tun. Oder die Mopeds werden mal gründlich geputzt. Außerdem muss ich Auflösungsverträge bearbeiten, Musikern absagen, Hotelzimmer für meine Musiker stornieren, Geld für zurückgegebene Eintrittskarten überweisen, Plakate einstampfen lassen usw., usw."

"Bei der Soforthilfe fallen wir durch das Raster."

Stephan Flesch

Die Bundesregierung und die Landesregierung haben mehrfach betont, auch freischaffende Künstler finanziell unterstützen zu wollen. Klappt das?

"Schade, dass das hier ein schriftliches Interview ist. Sie hätten mich eben mal richtig laut lachen hören. Die Bundes- und vor allem die Landesregierung hier in Rheinland-Pfalz machen gar nichts für ihre freischaffenden Künstler oder Soloselbständige. Bei der Soforthilfe fallen wir nämlich durch das Raster, weil die meisten von uns keinerlei Betriebskosten haben. Und nur die werden angerechnet. Das zeigt, dass diejenigen, die hier entscheiden, nicht die geringste Ahnung vom Leben eines freischaffenden Künstlers haben, denn leider sind die Entscheider diejenigen, denen ihr Gehalt Monat für Monat überwiesen wird, ob Corona oder nicht. Und wenn man nachfragt, heißt es, dann solle man doch Grundsicherung beantragen. Falls man aber in seinem Berufsleben den Fehler gemacht hat, Geld für die Altersversorgung, zu der der Staat übrigens keinen Cent hinzugibt, weggelegt zu haben, bekommt man hier auch nichts. Alles in allem ist für mich diese Aussage, dass man den Künstlern in diesem Land helfen will, ein Witz."

Was wünschen Sie sich?

"Natürlich wünsche ich mir, dass der Spuk bald vorbei geht und wir wieder zu einem "normalen" Leben zurückkehren können. Ich wünsche mir aber auch, dass die Politik erkennt, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem die negativen Auswirkungen der Maßnahmen gegen das Virus die negativen Auswirkungen des Virus selbst übersteigen und dann handelt."

Können Sie dieser für alle nicht leichten Zeit derzeit auch etwas abgewinnen?

"Sicher gibt es auch ein paar schöne Dinge, die in dieser Zeit passiert sind, gerade wenn man z.B. die Ideen der Kreativen sieht oder die vielen Gratis-Aufführungen, die es zurzeit im Netz gibt. Und trotz Hamsterkäufen ist doch beim größten Teil der Bevölkerung eine Solidarität zu spüren, die es vorher vielleicht nicht gab. Aber grundsätzlich hätte ich auf diese Zeit locker verzichten können. Ich kann ihr kaum Gutes abgewinnen!"