Der Donnersbergkreis möchte noch in dieser Woche ein Verfahren einführen, um kurzfristige Impftermine zu vergeben. Das hat der Landrat angekündigt. Impfreste sollen so transparent verteilt werden. Zuletzt hatten die vorzeitigen Impfungen von Politikern im Donnersbergkreis für Kritik gesorgt.

Menschen aus dem Donnersbergkreis sollen demnach künftig die Möglichkeit haben, sich für kurzfristige Impftermine mit Impfresten registrieren zu lassen. Darauf hat sich nach SWR-Informationen der erweiterte Kreisvorstand am Montag geeinigt. Ein medizinischer Mitarbeiter des Impfzentrums in Kirchheimbolanden soll das Verfahren betreuen. Landrat Rainer Guth (parteilos) hat das geplante Vorgehen am Dienstag bestätigt. Wie die Registrierung genau ablaufen wird, sei aktuell aber noch unklar. Damit keine Hotline oder Mailadresse eingerichtet und besetzt werden müsse, sei auch denkbar, dass der Kreis selbst auf geeignete Kandidaten zukomme - beispielsweise auf Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte.

Geeignete Impfkandidaten müssen mobil sein

Hintergrund ist, dass bei Impfungen immer wieder Reste übrig bleiben, etwa weil ein Impfkandidat nicht zum Termin erscheint oder etwas Impfstoff im Behälter übrig bleibt. Diese Reste müssten dann zeitnah verimpft werden, da beispielsweise die Kühlkette bereits unterbrochen ist. Geeignete Kandidaten für solche Impfungen müssten deshalb zeitlich flexibel und mobil sein.

86 Prozent der Impfreste an Kandidaten in Impfkategorie Eins verimpft

Grund für das Treffen des Kreisvorstands am Montag waren vorzeitige Corona-Impfungen an Politikern im Donnersbergkreis mit Impfresten. Diese Impfungen wurden zum Teil heftig kritisiert. Deshalb musste sich unter anderem auch Landrat Rainer Guth Fragen der Kreistagsfraktionen stellen. Nach der Sitzung des erweiterten Kreisvorstands hat er am Dienstag Zahlen zur Verteilung der Impfungen im Donnersbergkreis veröffentlicht.

Demnach wurden 86 Prozent der Impfreste an Menschen in der höchsten Prioritätsgruppe Eins verimpft. 12 Prozent gingen an Personen der Impfkategorie Zwei. An Personen der Impfkatagorie Drei seien zwei Prozent der Impfreste gegangen. Der Landrat betonte, dass keine Impfreste ungenutzt vernichtet worden seien. Solche Statistiken sollen künftig regelmäßig veröffentlicht werden.

Nur wenige Impfreste im Donnersbergkreis

Da es sich bei den Impfresten mit 132 Dosen um vergleichsweise wenige Impfdosen handele, fielen sie in der Gesamtstatistik nicht so stark ins Gewicht: Insgesamt sind den Zahlen der Kreisverwaltung zufolge im Donnersbergkreis 99,25 Prozent aller Impfdosen an Menschen aus der höchsten Impfkategorie Eins verimpft worden - 0,75 Prozent aller Impfdosen gingen an andere Personengruppen. ​

Ehrenamtliche leisten gute Arbeit im Impfzentrum in Kirchheimbolanden

Bei dem Treffen des Kreisvorstands am Montag wurde nach SWR-Informationen von den Parteien deutlich gemacht, dass niemand die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Impfzentren diskreditieren will – die Arbeit werde sehr geschätzt. Führungskräfte des Katastrophenschutzes im Donnersbergkreis hatten zuletzt einen offenen Brief geschrieben und sich darüber beklagt, dass sich viele Ehrenamtliche an den Pranger gestellt fühlten und das Impfzentrum in Kirchheimbolanden durch die Diskussion Schaden genommen habe. Auch Landrat Guth lobte am Dienstag ausdrücklich die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer.