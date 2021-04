per Mail teilen

Den 1. März dieses Jahres werden die ehemaligen Peter-Kaiser-Mitarbeiter so schnell nicht vergessen. An diesem Tag musste die insolvente Schuhfabrik nämlich etwa 160 langjährige Beschäftigte entlassen. Die Pirmasenser "Kümmerer" helfen den Menschen nun bei einem beruflichen Neustart.

Die "Kümmerer": Das sind Stefan Sefrin und Jasmin Brückner. Sefrin ist Chef einer Unternehmensberatung, Brückner seine Mitarbeiterin.. Seit März begleiten und unterstützen sie aber auch arbeitslose Menschen bei der Jobsuche. Das Projekt wird vom Land finanziert. Mit der Entlassung der Peter-Kaiser-Mitarbeiter haben sie auch schon ihre ersten Klienten.

"Ein Kümmer kümmert sich um alles"

Die "Kümmerer" optimieren beispielsweise Bewerbungsunterlagen und bereiten Menschen auf Bewerbungsgespräche vor. "Wir holen die Leute dort ab, wo sie stehen und schauen auf ihre Bedürfnisse", sagt Stefan Sefrin. Es gehe aber auch darum, Menschen im Umgang mit digitalen Medien und Computerprogrammen zu unterstützen. Viele ehemalige Peter-Kaiser-Mitarbeiter hätten Jahrzehnte in der Produktion gearbeitet und nur wenige Berührungspunkte mit Computern gehabt. "Ein Kümmerer kümmert sich um alles", so Sefrin.

Peter Kaiser ist Antwort auf "Wunderfrage"

Zu Beginn der Termine stellen die "Kümmerer" ihren Klienten die sogenannte "Wunderfrage": Wenn ein Wunder passieren würde, welchen Job würden Sie sich heraussuchen? "Wirklich alle ehemaligen Peter-Kaiser-Mitarbeiter wollten am liebsten wieder zurück. Es hat ihnen unheimlich viel Spaß gemacht", erzählt "Kümmererin" Jasmin Brückner. Trotzdem seien die Menschen hoch motiviert und bereit, einen neuen beruflichen Schritt zu wagen. Um mehr als zehn Menschen kümmern sich momentan die Unternehmensberater.

Fast 40 Jahre bei Peter Kaiser

Manuela Hildebrandt ist eine der entlassenen Beschäftigten und im Programm der "Kümmerer". Die Entlassung war für sie ein großer Schock. Kein Wunder, sie hat etwa 37 Jahre bei Peter Kaiser als Schuhfertigerin gearbeitet. Als 15-jähriges Mädchen kam sie in das Unternehmen. Einen anderen Hauptberuf habe sie noch nie ausgeübt. Trotzdem hegt die Pirmasenserin keinen Groll: "Natürlich bin ich traurig, aber ich bin nicht sauer auf die Firma".

Die Jobsuche gestaltet sich aber gar nicht so einfach. Direkt nach der Kündigung habe sie mehrere Bewerbungen geschrieben, doch es seien nur Absagen zurückgekommen. "Ich habe mit 15 Jahren meine letzte Bewerbung geschrieben, natürlich habe ich im Internet geschaut, wie das geht. Aber es fehlt einfach die persönliche Betreuung", so Manuela Hildebrandt. Genau diese Beratung finde sie nun bei den "Kümmerern".

Die Schuhbranche ist ein spezielles Gebiet

Den Grund für die bisherigen Absagen sieht Manuela Hildebrandt darin, dass ihr ehemaliger Beruf sehr speziell war. Mit ihrer Ausbildung sei es schwer, in einer anderen Branche unterzukommen. Wählerisch ist die 52-Jährige allerdings nicht. Sie könne sich verschiedene Bereiche vorstellen, zum Beispiel in der Pflege. Im Moment habe sie einen Nebenjob in einem Schlaflabor.