In Kröppen im Kreis Südwestpfalz findet am Mittwochabend die erste von mehreren Diskussionsrunden im Rahmen des landesweiten Projekts "Zukunfts-Check Dorf" statt. Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger mit Vertretern der Verwaltung darüber sprechen, wie sie sich das Leben im Dorf in Zukunft vorstellen, was sie sich wünschen und was man verbessern könnte. Das Projekt wird vom Innenministerium finanziell gefördert. In anderen Kreisen im nördlichen Rheinland-Pfalz hat der "Zukunfts-Check Dorf" bereits Ergebnisse gebracht, die auch umgesetzt wurden. Nach dem ersten Abend in Kröppen gibt es im Juli zwei weitere in Wiesbach und in Dimbach. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Kröppener Pfarrheim.