Personallage in Krankenhäusern im Westen der Pfalz kritisch wie nie

In den Krankenhäusern der Westpfalz fallen wegen Corona immer mehr Mitarbeiter aus. Die verbliebenen Kollegen arbeiten deswegen am Limit, Stationen müssen geschlossen werden.

Der Pflegedirektor des Nardini Klinikums in Zweibrücken, Thomas Frank, spricht von einer Situation wie er sie noch nicht erlebt habe. Viele Mitarbeiter seien entweder selbst mit dem Coronavirus infiziert oder wegen eines kranken Familienmitglieds in Quarantäne. Betroffen seien Ärzte, Pflegekräfte und OP-Mitarbeiter, aber auch Kollegen in der Verwaltung und im IT-Bereich.

In den westpfälzischen Kliniken sind so viele Mitarbeiter krank wie noch nie. imago images IMAGO / Markus van Offern

Täglicher Kampf, um Patienten noch versorgen zu können

Das Nardini Klinikum hat deswegen nach eigenen Angaben bereits Stationen schließen müssen. Auf den verbliebenen würden fast ausschließlich Patienten behandelt, die es dringend nötig hätten, verdeutlicht der Zweibrücker Pflegedirektor. "Wir kämpfen jeden Tag darum, dass wir die Versorgung unserer Patienten noch irgenwie sicherstellen können", so Frank. Er befürchte aber, dass die Infektionszahlen mit den weitgehenden Corona-Lockerungen ab Sonntag weiter steigen.

"Die verbliebenen Mitarbeiter sind müde und erschöpft. Die Situation ist unerträglich."

Auch ein Sprecher des Westpfalz-Klinikums berichtet von einem extrem hohen Krankenstand unter den Mitarbeitern. Innerhalb einer Woche hätten sich hier rund 200 Beschäftigte mit Corona infiziert, zumeist im privaten Umfeld. Das aufzufangen sei für die verbliebenen Kollegen eine erhebliche Belastung, zumal sie nach zwei Jahren Corona Pandemie ohnehin erschöpft seien.

Die verbliebenen Krankenhausmitarbeiter sind nach zwei Jahren Pandemie erschöpft. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke

Zu dem hohen Personalausfall kommt im Westpfalz-Klinikum nach Angaben seines Sprechers hinzu, dass wieder so gut wie alle Intensivbetten belegt sind. Am Standort in Kaiserslautern müssten im Moment auch acht Covid-Patienten beatmet werden, an den anderen Standorten in Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen dagegen keine.

Doppelschichten und Wochenenddienst

Das Krankenhaus in Pirmasens klagt, es werde immer schwieriger den 24-Stunden-Betrieb noch irgendwie aufrecht zu erhalten. Aktuell seien drei Mal so viele Mitarbeiter in Isolation oder Quarantäne wie üblich, so Geschäftsführer Martin Forster. Die gesunden Kollegen müssten deswegen in Doppelschichten und am Wochenende durcharbeiten. Genauso wie in anderen Kliniken könnten ohnehin schon lange nur Notfälle behandelt werden.

Klinikchef in Pirmasens: Durchseuchung ist weit vorangeschritten

Kurzfristig helfen könne den Kliniken nichts, ist sich der Geschäftsführer in Pirmasens sicher. Die Durchseuchung der Bevölkerung sei bereits weit voran geschritten. Es gehe jetzt darum, das Gesundheitswesen für künftige Pandemien grundlegend zu stabilisieren, dass sich Situationen wie die jetzige nicht wiederholten.