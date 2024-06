Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:05 Uhr Eine verletzte Person bei Wohnungsbrand in Kaiserslautern Bei einem Wohnungsbrand in der Innenstadt von Kaiserslautern ist am Mittwochnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte sind um 14:21 Uhr alarmiert worden, gibt die Polizei an. In dem Mehrfamilienhaus an der Jägerstraße gegenüber der Röhmschule hat es im Erdgeschoss gebrannt. Ein Mann hat nach Polizeiangaben Rauch eingeatmet und ist leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr hat aus dem Haus einen Hund gerettet. Laut Feuerwehr war das Feuer schnell unter Kontrolle, das Haus musste entraucht werden. Nach Angaben der Polizei sind Erdgeschoss und das erste Obergeschoss unbewohnbar. Der Feuerwehreinsatz mit 22 Einsatzkräften sowie Polizei und Arbeitersamariterbund hat in der Innenstadt großes Aufsehen erregt. Der Rauch ist bis über den Stadtpark gezogen. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Das Landgericht Kaiserslautern hat drei Männer und eine Frau wegen Geldfälschung und Betrug zu Haftstrafen verurteilt. Ein Mann muss für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis, die anderen drei erhielten Bewährungsstrafen von über einem Jahr. Sie hatten bei Lieferdiensten Waren bestellt und mit gefälschten 100-Euro-Scheinen bezahlt - mit dem Wechselgeld wollten sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Insgesamt hatten sie waren im Wert von rund 1.000 Euro gekauft.

Im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis werden zwei neue Radwege gebaut. Einer ist rund fünf Kilometer lang und verläuft zwischen Homburg und Waldmohr. Er soll gut zweieinhalb Millionen Euro kosten. Im Donnersbergkreis entsteht ein zwei Kilometer langer Radweg zwischen Obermoschel und Unkenbach. Hier liegen die Kosten bei rund 500.000 Euro.

Der tatverdächtige Vater der getöteten 15-Jährigen aus Pirmasens ist polizeibekannt. Das hat die Mainzer Staatsanwaltschaft betätigt. Demnach liegen gegen den 39-Jährigen drei Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Dabei gehe es um den Vorwurf der Körperverletzung und der häuslichen Gewalt. Der Vater und auch die 34-jährige Mutter sitzen in Untersuchungshaft, weil sie ihre 15-jährige Tochter in Worms-Rheindürkheim getötet haben sollen. Die Familie stammt aus Afghanistan und lebt in Pirmasens.

Wo halten sich die Menschen in Kaiserslautern am liebsten auf? Das will die Stadt wissen und hat dafür auf einer Internetplattform eine Umfrage gestartet. Mit Hilfe der Ergebnisse soll nach Angaben der Stadt eine Karte entstehen, auf der die schönsten Plätze in Kaiserslautern angezeigt werden. Außerdem soll es auf der Karte Hinweise dazu geben, was man in der Stadt kostenlos oder für wenig Geld unternehmen kann. Die Umfrage wird bis Ende des Jahres laufen. Sie ist im Internet unter "Kaiserslautern Mitwirkung" zu finden.

9:30 Uhr ++ Lebenshilfe übernimmt Ökumenische Sozialstation Otterberg ++ Die insolvente Ökumenische Sozialstation in Otterberg (Kreis Kaiserslautern) ist gerettet. Das hat der Insolvenzverwalter mitgeteilt. Die Station organisiert zum Beispiel "Essen auf Rädern" oder Hauskrankenpflege.

Wer in den kommenden Nächten mit dem Auto im Donnersbergkreis unterwegs ist, muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. In mehreren Nächten fahren einige Schwertransporte durch den Kreis und liefern ein neues Windrad für den Windpark im Rockenhausener Stadtteil Dörnbach. Heute zum Beispiel werden Teile der Spitze geliefert - in den kommenden Tagen folgen die Rotorblätter und der Turm. Die Transporte fahren unter anderem über die B48 und die Landesstraßen 400 und 395 nach Rockenhausen.

29 Katzen und sechs Hunde sollen in einer schmutzigen Wohnung vernachlässigt worden sein. Deswegen stehen ab heute zwei Personen vor dem Amtsgericht in Pirmasens. Sie sollen die Tiere bis Februar 2023 dort gehalten haben. Ein Amtstierarzt stellte fest, dass die Tiere abgemagert waren und keine Muskeln mehr hatten. Die Wohnung war laut den Angaben voller Kot und deswegen gesundheitsgefährdend. Einer der Hunde trug ein Elektrohalsband, was gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Eine der angeklagten Personen soll zudem sieben Katzen in einem kleinen Zimmer von vier bis sechs Quadratmetern gehalten haben - ohne Futter und Wasser. Außerdem hatten alle Tiere laut Anklage Flöhe.

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" bezeichnet die Personalsituation im Stellwerk Ludwigshafen als "extrem dramatisch". Auch in der Westpfalz fallen deshalb immer wieder Züge aus. Tausende Pendler seien täglich betroffen, sagte der Landesvorsitzende von "Pro Bahn", Noah Wand. Er kritisierte, dass es schon seit langer Zeit in Rheinland-Pfalz zu wenig Fahrdienstleiter gibt: "Die Bahn sagt schon seit 11 Jahren, dass sie das Problem verbessern möchte. Man sieht nicht wirklich, dass es funktioniert. Es hakt an der Personalakquise." Es würden zu wenig Leute ausgebildet und es gingen auch viele jetzt in Rente. Die Arbeitsbedingungen müssten angepasst werden. Es gebe viele kreative Möglichkeiten, die in anderen Unternehmen und Branchen sehr gut funktionierten. Weil das Stellwerk Ludwigshafen zu wenig Fahrdienstleiter hat, musste die Zahl der S-Bahnen auf den Strecken nach Neustadt, Germersheim und Worms halbiert werden. Der Not-Fahrplan gilt mindestens bis Mitte Juli.

An einer Ampel in Kaiserslautern ist es gestern zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Fahrzeug zwischen den an der roten Ampel wartenden Autos regelrecht durchgequetscht. Drei Autos wurden beschädigt, der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der 73-jährige Fahrer des Unfallautos gab an, sein Bein sei eingeschlafen - deshalb habe er nicht bremsen können. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Spanien hat den mutmaßlichen Anführer einer Bande von Geldautomatensprengern an Deutschland ausgeliefert. Die Bande soll nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in Deutschland rund 40 Automaten gesprengt haben - darunter auch einer in Pirmasens. Im Juli 2019 hatten die Täter versucht, den Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Innenstadt zu sprengen. Sie erbeuteten kein Geld, es entstand aber großer Schaden. Der Ausgelieferte saß in Spanien wegen Drogengeschäften in Haft.

Die Stadt Pirmasens will mit der Verleihung des Hugo-Ball-Preises in Zukunft ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Das ist das Ergebnis von mehreren Veranstaltungen, die sich mit dem Antisemitismus zu Lebzeiten Hugo Balls und in seinem Werk auseinander gesetzt haben. Künftig sollen unter anderem Workshops, Lesungen und Diskussionen rund um die Verleihung des Preises abgehalten werden. Die Debatte über den Antisemitismus des Pirmasenser Künstlers Hugo Ball war von der letzten Preisträgerin angestoßen worden - daraufhin wurden die Preisverleihungen erst einmal ausgesetzt.

In Kaiserslautern sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes von einem Mann angegriffen worden. Verletzt wurde niemand, hat die Polizei mitgeteilt. Die Mitarbeiter waren gerade auf dem Bahnhofsvorplatz im Einsatz, um eine Frau wegen Ruhestörung in Gewahrsam zu nehmen. Ein 25-Jähriger kam dazu, schrie herum und stieß den Ordnungsamts-Mitarbeitern mehrfach gegen die Brust. Er wurde von der Polizei festgenommen - ein Alkoholtest ergab rund 2,5 Promille.

Was kann Architektur dazu beitragen, dass Städte auch in Zukunft lebenswert sind? Das ist das Thema einer Vortragsreihe an der RPTU Kaiserslautern. Sie startet heute mit dem Vortrag einer Architektur-Professorin, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Städte befasst. Sie geht der Frage nach, wie unter diesen Voraussetzungen die Architektur der Zukunft aussehen könnte. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr an der RPTU in Kaiserslautern.

Mit einem schleppenden Auftragseingang hat im Moment die Eisengießerei ACO Guss in Kaiserslautern zu kämpfen. Bis zum Jahresanfang hatte der Betrieb noch gute Geschäfte gemacht, erklärte Geschäftsführer Stefan Weber. Auch weil bis zuletzt pandemiebedingt zurückgestellte Aufträge abzuarbeiten waren. Die Lage habe sich nun geändert: "Wir dachten erst, die Krise geht zu Ende. Aber jetzt merken wir, dass die Auftragseingänge immer noch sehr niedrig sind. Die Krise könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mal deutlich verschärfen." Kaiserlautern Wachstumsbremsen für die Wirtschaft Teure Energie - Wie ein Gusswerk in Kaiserslautern mit gestiegenen Kosten ringt Spätestens seit dem Beginn des Ukrainekriegs gelten die hohen Energiekosten als Standortnachteil. Ein Gusswerk in Kaiserslautern sucht pragmatische Lösungen.

Autofahrinnen und Autofahrer müssen ab heute bei Fischbach im Kreis Kaiserslautern mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, wird die Verbindung zwischen der B48 und der B37 von und nach Kaiserslautern voll gesperrt. Es gibt eine entsprechende Umleitung. Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Erneuerung von drei Eisenbahnbrücken im Gleisdreieck Hochspeyer. Ab Donnerstagnachmittag soll die Straße wieder frei sein.

Wer einen Bewohner-Parkausweis während der FCK-Spiele auf dem Betzenberg braucht, kann sich jetzt einen solchen bei der Stadt Kaiserslautern besorgen. Diesen bekommen laut Stadt Anwohner des Betzenbergs aber nur, wenn sie keine Garage oder andere Stellplätze besitzen. Zur kommenden Zweitliga-Saison dürfen nur noch Autofahrer mit dieser Ausnahmegenehmigung auf dem Betzenberg parken. Und zwar etwa zwei Stunden vor und zwei Stunden nach den Spielen. Wer ohne den Parkausweis erwischt wird, wird verwarnt. Die Ausweise sind kostenlos und werden testweise eingeführt. Hintergrund ist, dass sich Anwohner des Betzenbergs zuletzt sehr über das Parkplatz-Chaos während der FCK-Spiele aufgeregt hatten.

Die Kreisstraße zwischen Hohenöllen und Reipoltskirchen im Kreis Kusel ist von heute bis Donnerstag gesperrt - jeweils von 8 bis 15 Uhr. Die Straßenmeisterei Wolfstein führt in dieser Zeit Unterhaltungsarbeiten an der Straße durch. Das geht nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität nur, wenn die Straße voll gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Wegen bandenmäßigen Betrugs müssen sich ab heute vier Männer vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Den Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vorgeworfen Ende Dezember vergangenen Jahres gefälschte 100 Euro Scheine in Umlauf gebracht zu haben. Einer der Angeklagten soll die Scheine aus Neapel mitgebracht haben. Ihr Ziel soll es gewesen sein möglichst viel Wechselgeld einzutreiben. Dazu sollen die Angeklagten bei vielen Lieferdiensten Waren bestellt haben, die sie dann mit einem gefälschten 100 Euro Schein bezahlten. Durch diese Masche sollen die vier Männer rund 1.000 Euro erwirtschaftet haben.

Im Donnersbergkreis sind bei einem Unfall mit einem Schulbus sechs Schüler und der Busfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Bus gestern Morgen offenbar aus Unachtsamkeit von einer Landestraße bei Kriegsfeld abgekommen. Der Schulbus prallte gegen einen Pfosten und einen Telefonmast und rutschte in den Graben. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten war die Landesstraße etwa anderthalb Stunden gesperrt. Dieser Schulbus ist vermutlich aus Unachtsamkeit des Fahrers im Donnersbergkreis in einem Graben gelandet. Pressestelle Polizei Kaiserslautern