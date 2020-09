Der Förderverein des Warmfreibads Kaiserslautern hat den Einsatz von Sicherheitskräften im Bad scharf kritisiert. Die Stadt weist die Vorwürfe als "absurd" zurück.

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) beschreibt der Förderverein, dass die Beschwerden der Badegäste über den Sicherheitsdienst nicht abreißen würden. Der Sicherheitsdienst überwacht nach Angaben der Stadt, ob die Hygieneregeln im Warmfreibad eingehalten werden. Nach Aussage eines Sprechers des Fördervereins fühlten sich die Badegäste durch ihn aber drangsaliert und provoziert. Außerdem stehe in Frage, ob man den Dienst wegen der derzeit wenigen Besucher überhaupt noch brauche. In dem Brief heißt es wörtlich: "Hier werden Steuergelder verschwendet."

Kosten für Warmfreibad bewusst in die Höhe getrieben?

Außerdem gebe es Gerüchte, mit dem unnötigen, zusätzlichen Personal sollten die Kosten hochgeschraubt werden - um im kommenden Jahr Argumente dafür zu haben, das Warmfreibad in Kaiserslautern komplett geschlossen zu lassen. Der Verein bittet in dem Brief den Oberbürgermeister, den Sicherheitsdienst abzuziehen.

Weichel: "Im Bereich der Verschwörungstheorie"

Oberbürgermeister Klaus Weichel lehnt das allerdings entschieden ab. Es sei Aufgabe der Stadt, den Badebetrieb bis zum Saisonende pandemiegerecht aufrecht zu erhalten. Herrsche mal wenig Betrieb, würden die Sicherheitskräfte Überstunden und Urlaub abbauen. Zum Vorwurf, die Stadt wolle die Kosten gezielt hochschrauben, sagte Weichel: "Die Entscheidung, zu öffnen, traf allein der Rat. Der Verwaltung nun vorzuwerfen, man verfolge mit der dadurch notwendig gewordenen Personalakquise irgendwelche perfide Absichten, ist geradezu absurd. Wir sind hier eindeutig im Bereich der Verschwörungstheorie."

Diskussion um Corona-Regeln der Freibäder

Zurzeit sind nach Angaben der Stadt in den beiden städtischen Freibädern Warmfreibad und Waschmühle jeweils sieben Sicherheitskräfte im Einsatz. Schon vor einiger Zeit gab es Kritik an den Corona-Regeln der Kaiserslauterer Freibäder. Mittlerweile hat die Stadt diese aber deutlich gelockert.