Krisenintervention hat sich bewährt

Die Krisenintervention der Polizei hat sich im Fall der in Kusel getöteten Polizisten bewährt. Das sagte der katholische Polizeiseelsorger Matthias Orth in Speyer. Es seien schnell Polizeibeamte für die Kriseninterventions-Teams mobilisiert worden, die bei der Betreuung der Familien und Kollegen der Ermordeten sehr wichtig gewesen seien. Roth sagte, es sei schwer abzuschätzen, was auf die Seelsorger noch zukomme. Man müsse behutsam herausfinden, was den Angehörigen gut tun könnte. Eine Blaupause für solche Einsätze gebe es nicht.