In fünfzig Schaufenstern in der Zweibrücker Innenstadt werden ab morgen (29.11.) Weihnachtskrippen von Privatleuten gezeigt. Die Idee dazu hatte die Ortsgruppe der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Umgesetzt wurde sie gemeinsam mit dem Stadtmarketing. Mit der Aktion soll trotz der Corona-bedingten Einschränkungen in der Innenstadt vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Deshalb sind neben den Krippen teilweise auch besinnliche Texte zu lesen. Die Krippenausstellung endet am 29. Dezember.