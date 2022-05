Kriegsverletzte Person aus Ukraine in Westpfalz

Eine kriegsverletzte Person aus der Ukraine ist zur Behandlung in die Westpfalz verlegt worden. Wie das Landesinnenministerium mitteilt, seien insgesamt sechs Menschen, die im Ukraine-Krieg schwer verletzt wurden, in Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz untergebracht worden. Es gelte nun, sie bestmöglich medizinisch zu versorgen, so Innenminister Lewentz (SPD). Ob die Person im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern untergebracht wurde, wollte das Ministerium nicht bestätigen. Allerdings gehörte das Krankenhaus bereits zu der Versorgungsstruktur, die während der Corona-Pandemie zur Verteilung der Patienten genutzt wurde.