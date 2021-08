per Mail teilen

In Kirchheimbolanden tagt am Nachmittag der Kreiswahlausschuss, der über die Zulassung der Kandidaten zur Bundestagswahl entscheidet. 15 sogenannte Kreiswahlvorschläge sind nach Angaben des Landkreises Donnersberg im Wahlkreis 209 eingegangen. Die Kandidaten sind während der Bundestagswahl am 26. September mit der Erststimme wählbar. Der Wahlkreis 209 umfasst die kreisfreie Stadt Kaiserslautern, den Donnersbergkreis, den Landkreis Kusel und vom Landkreis Kaiserslautern die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Weilerbach.