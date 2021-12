Kreistag entscheidet über ÖPNV-Resolution

per Mail teilen

Der Kreis Kaiserlautern wehrt sich gegen immer höhere Ausgaben für den Öffentlichen Personennahverkehr. Bei einer Onlinesitzung soll der Kreistag am Montag-Nachmittag eine Resolution an die Landesregierung auf den Weg bringen. Darin fordert der Kreis ein Finanzierungskonzept für den Öffentlichen Personennahverkehr, das er sich trotz steigender Ausgaben leisten könne. Außerdem müsse der Ende des Jahres auslaufende ÖPNV-Rettungsschirm dringend verlängert werden. Durch die Corona Pandemie seien nach wie vor deutlich weniger Menschen mit Bus und Bahn unterwegs. Das bedeute für den Kreis seit Beginn der Krise erheblich weniger Einnahmen. Gleichzeitig erwarte das Land, dass die Kommunen die höheren Tarife für das private Busgewerbe mitfinanzierten- bei gleichzeitig massiv steigenden Energiepreisen. Der Kreis Kaiserslautern verweist in seiner Resolution aber auch auf immer geringere Ausgleichszahlungen des Landes bei der Schülerbeförderung. Im Jahr 2014 habe das Land noch 90 Prozent dieser Kosten übernommen. Inzwischen seien es nur noch 66 Prozent.