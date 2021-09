Kreistag berät über Beförderung von Kindergartenkindern

Der Kreistag Kaiserslautern berät in seiner Sitzung am Montagnachmittag unter anderem darüber, wie Kindergartenkinder zukünftig zu ihren Kitas transportiert werden sollen. Bislang wurden die Kindergartenkinder in Linienbussen in ihre Einrichtungen in Nachbardörfer gebracht. Fünf Jahre lang stellte eine Firma geschultes Personal als Busbegleiter für die Kitakinder. Der Vertrag sei nun ausgelaufen, aus wirtschaftlichen Gründen wurde auf eine Verlängerung verzichtet, so die Kreisverwaltung. Zukünftig sollen die Kinder mit Kleinbussen transportiert werden. Die Kosten dafür belaufen sich den Angaben nach jährlich auf rund 410.000 Euro.