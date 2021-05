Die Kreisstraße zwischen Reichsthal und Kreuzhof im Donnersbergkreis ist heute bis 19 Uhr voll gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten, sagte der Landesbetrieb Mobilität. Auch auf anderen Kreisstraßen am Donnersberg werden in den kommenden Tagen die Asphaltdecken ausgebessert. Deswegen wird am Mittwoch die Kreisstraße zwischen Bastenhaus und Donnersberg voll gesperrt und am Donnerstag die Kreisstraße zwischen Ramsen und Ripperterhof. Alle Sperrungen sollen laut LBM nur einen Tag zwischen sieben und 19 Uhr dauern.