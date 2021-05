Der Rechtsausschuss im Kreis Südwestpfalz behandelt heute unter anderem die Beförderungskosten für ein Kindergartenkind. Hintergrund ist, dass die Eltern die Kosten für die Fahrt nach Wallhalben vom Kreis erstattet haben wollen. Der Kreis stellt die hohen Beförderungskosten allerdings in Frage, da das Kind seiner Ansicht nach in eine näher gelegene Kindertagesstätte gehen könnte und somit die Kosten sinken würden. Per Gesetz müssten Kinder betreut werden, wenn sie mit dem Bus in die Kita fahren, das verursache für Kreise enorme Kosten.