Heute und morgen sind die Musikschule und die Volkshochschule des Kreises Südwestpfalz nicht zu erreichen. Sie ziehen in ihre neuen Räume auf der Pirmasenser Husterhöhe. Bisher waren sie in einem Nebengebäude der Kreisverwaltung untergebracht. Die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule sind am Montag wieder zu erreichen.