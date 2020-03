Kreis Südwestpfalz verhängt Ausgangssperre

Kreis verhängt eingeschränkte Ausgangssperre Pirmasens: Der Kreis Südwestpfalz hat zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus eine eingeschränkte Ausgangssperre verhängt. Es ist der erste Kreis in der Westpfalz, der zu solch harten Maßnahmen greift. In der Verfügung der Kreisverwaltung Südwestpfalz heißt es: „Das Betreten öffentlicher Orte ist untersagt. Zu den öffentlichen Orten zählen Straßen, Gehwege, Plätze, Parkanlagen sowie der Wald.“ In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag durch Ortschaften gefahren und hat entsprechende Lautsprecherdurchsagen gemacht. Ausnahmen gelten nur, wenn beispielsweise Leib und Leben bedroht sind, man zur Arbeit oder zum Einkaufen muss oder mit dem Hund Gassi geht. Dabei gelte es zu anderen Personen einen Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Wer sich nicht an die Anordnung hält, müsse mit Strafen rechnen.