Der Kreis Südwestpfalz hat angekündigt, in Kürze den Startschuss für sein Kreis-Entwicklungskonzept zu geben. Nach Angaben von Landrätin Ganster wurde der Beginn durch die Corona-Pandemie verzögert. Konkret will der Kreis Südwestpfalz ein Konzept entwickeln, um die Region in den kommenden Jahren zukunftsfähig aufzustellen. Die Lebensqualität zahlreicher Gemeinden in der Südwestpfalz soll verbessert werden, um als Wohnort attraktiv zu bleiben und gleichzeitig für junge Familien als neue Heimat interessant zu werden. Dabei geht es unter anderem um die Themen Dorf-Erneuerung und Digitalisierung. Laut Landrätin Ganster sollen in diesem Jahr bereits weitere Gemeinden mit schnellerem Internet versorgt werden. Vor allem Grundschulen im ganzen Landkreis sollen davon profitieren. Beim Entwicklungskonzept wird der Kreis Südwestpfalz finanziell vom Land unterstützt - mit einer Förderung von rund 350.000 Euro.