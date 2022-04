Südwestpfalz: Wie kann ich Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen?

Viele Menschen in der Pfalz wollen denjenigen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, helfen. Im Kreis Südwestpfalz beginnt dazu heute eine Schulungsreihe in Rodalben.

Es gehe darum, ehrenamtlichen Helfern das richtige Rüstzeug an die Hand zu geben, teilte die Kreisverwaltung in Pirmasens mit. An insgesamt fünf Terminen erfahren Interessierte demnach mehr über die richtigen Anlaufstellen, wichtige Formulare und wie man den Geflüchteten aus der Ukraine helfen könne, schlimme Erlebnisse zu verarbeiten. Aber auch Grundkenntnisse der ukrainischen Sprache sollen in den Schulungen vermittelt werden.

Insgesamt fünf Termine für Ehrenamtliche in Rodalben bis Anfang Mai

Die Schulungen finden bis Anfang Mai im Dr.-Lederer-Haus in Rodalben statt. Neben dem Termin heute sind die weitere Veranstaltungen an folgenden Tagen geplant: 12., 26. und 29. April sowie 6. Mai - jeweils von 17 bis 19 Uhr. Ansprechpartner ist die Koordinierungsstelle Integration der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz. Sie erreichen die Stelle unter: 06331/809 359.