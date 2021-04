per Mail teilen

Nach gut zweieinhalb Wochen Notbremse lockert der Kreis Südwestpfalz wieder die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben eines Sprechers sind die Lockerungen bereits in Kraft getreten.

Hintergrund ist, dass im Kreis Südwestpfalz in den vergangenen sieben Tagen der Inzidenzwert jeweils unter 100 gelegen hat. Dadurch sei es möglich, die Notbremse wieder zu lockern und eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen. Diese sei bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft getreten.

Gastronomie darf Außenbereiche öffnen

Die Verfügung sieht unter anderem vor, dass die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben ist. Außerdem darf die Gastronomie Außenbereiche wieder öffnen. Voraussetzungen sind allerdings eine vorherige Platzreservierung und ein negativer Schnelltest. Der Verkauf von Alkohol nach 21 Uhr ist ebenfalls wieder erlaubt. Kosmetik- und Nagelstudios, Massagesalons und Tattoo-Studios dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder öffnen. In der Stadt Pirmasens bleibt die nächtliche Ausgangssperre nach Angaben von Stadt und Polizei aber bis mindestens 11. April 2021 bestehen.

Lockerungen auch bei Sport und Treffen im Freien

Fünf Personen aus maximal zwei Haushalten dürfen sich ab sofort im Kreis Südwestpfalz wieder im Freien treffen. Kinder unter sechs Jahren werden nicht mitgezählt. Entsprechend der Verordnung ist auch wieder kontaktfreier Sport im Freien mit maximal fünf Personen aus zwei Halten erlaubt.

Weitere Lockerungen erst ab Inzidenz unter 50

Landrätin Susanne Ganster (CDU) begrüßt die Lockerungen, mahnt aber auch zur Vorsicht: "Es bleibt zu hoffen, dass sich der Inzidenzwert nicht wieder dauerhaft verschlechtert." Weitere Lockerungen sind laut der aktuell geltenden Landesverordnung erst möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 sinkt. Sollte der Wert jedoch an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 100 liegen, tritt erneut die Notbremse in Kraft.