Schüler stehen zurzeit vor der großen Herausforderung: Wie können sie sich vor Corona schützen? Das ist schon morgens im Schulbus kaum machbar. Der Kreis Südwestpfalz will das ändern.

Voll besetzte Schulbusse in Coronazeiten - eine Horrorvorstellung für Schüler und Eltern. Und doch stehen in der Realität Kinder und Jugendliche Tag für Tag dicht gedrängt in den Bussen aneinander.

Wie groß ist das Risiko, sich in Schulbussen anzustecken?

Kreis braucht etwa 30 Busse zusätzlich

Damit soll jetzt Schluss sein, fordert der Kreis Südwestpfalz. Laut Landrätin Susanne Ganster (CDU) braucht's deutlich mehr Busse, um Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie transportieren zu können. Zurzeit laufe eine Zählung, um den genauen Bedarf zu ermitteln.

Bereits jetzt könne man sagen, dass etwa 30 Busse mehr benötigt würden. Das liege daran, dass die Busse wegen der Corona-Pandemie nicht voll besetzt sein dürfen. Laut Ganster sieht die Landesverordnung vor, dass neben den durchschnittlich 50 bis 60 Sitzplätzen nur 15 Stehplätze belegt sein dürfen.

Bedarf an zusätzlichen Bussen ist landesweit hoch

Das Mainzer Wirtschaftsministerium hat bereits zugesagt, landesweit 250 Schulbusse mehr als bisher einzusetzen und diese auch zu 90 Prozent zu finanzieren.

Eine Umfrage des SWR hat allerdings ergeben, dass auch der Kreis Kaiserslautern 20 zusätzliche Busse benötigt, der Donnersbergkreis fordert mindestens sieben mehr, die Stadt Pirmasens drei. Und auch andere große Städte und Kreise im Land haben bereits einen großen Bedarf an zusätzlichen Schulbussen angemeldet.