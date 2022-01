per Mail teilen

Der Kreis Südwestpfalz hat nach eigenen Angaben im Rahmen des DigitalPakts Schule rund 840.000 Euro erhalten. Mit dem Geld soll die Ausstattung von neun Schulen mit digitaler Technik verbessert werden. Heute überreicht der Kreis ein durch den DigitalPakt Schule gefördertes Smartboard an die IGS in Waldfischbach-Burgalben. So ein Smartboard ersetzt im Klassenraum die grüne Kreidetafel. Lehrer können auf dem Board beispielsweise Filme aus dem Internet zeigen.