Der Kreis Südwestpfalz ist wieder in der Corona-Warnstufe Gelb.

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts ist die 7 Tage-Inzidenz im Kreis binnen 24 Stunden unter die Zahl von 35 gesunken. Ebenfalls in der Warnstufe Gelb ist der Donnersbergkreis. Die Städte Zweibrücken und Pirmasens sind weiterhin in der Warnstufe Rot. In keiner Warnstufe sind nach wie vor der die Kreise Kaiserslautern und Kusel, sowie die Stadt Kaiserslautern. Der Kreis Kusel und die Stadt Kaiserslautern haben weiterhin die niedrigsten Inzidenzwerte in ganz Rheinland-Pfalz.