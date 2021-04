Der Kreis Südwestpfalz beteiligt sich am Sonntag am bundesweiten Gedenktag für die Corona-Opfer. Seit Beginn der Pandemie sind nach Angaben der Kreisverwaltung mehr als 130 Menschen in der Südwestpfalz an oder mit Corona gestorben. Landrätin Ganster wird zum Gedenken an die Todesopfer in der Wallfahrtskirche Maria Rosenberg eine Fürbitte halten – diese wird am Sonntag ab 14 Uhr im Offenen Kanal übertragen. Außerdem ruft die Landrätin die Bürgermeister der Orts- und Verbandsgemeinden dazu auf, an den Rathäusern Trauerbeflaggung zu zeigen. Auch der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Leßmeister, ruft dazu auf, sich dem Gedenken an die Todesopfer anzuschließen. In Stadt und Kreis Kaiserslautern seien seit Beginn der Pandemie mehr als 170 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.