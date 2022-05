Kreis Kusel soll Papiertonne bekommen

Der Kreistag in Kusel beschließt auf seiner Sitzung am Nachmittag voraussichtlich die Einführung einer Papiertonne. Wie eine Sprecherin mitteilte, sollen damit die bisher verwendeten Sammelsäcke aus Plastik ersetzt werden. Die Tonnen seien leichter zu befüllen und es gebe keine Probleme mehr mit aufgerissenen Wertstoffsäcken. Die Umstellung betreffe rund 30.000 Haushalte im Kreis Kusel. Jährlich fallen rund 6.000 Tonnen Altpapier an, die entsorgt werden müssen. Die Papiertonne soll zum 1. Januar 2024 bereitgestellt werden.

