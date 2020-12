Der Kreis Kusel ist beim Corona-Inzidenzwert unter die Grenze von 50 gefallen. Damit wird angegeben, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Kusel liegt bei einem Wert von 41,3, rechnet man die US-Militärangehörigen mit ein, liegt der Wert bei 39,1. In keinem anderen Landkreis im Land ist der Wert derzeit so niedrig. Das Landesuntersuchungsamt meldet aber auch, dass es in der Westpfalz sieben Menschen gibt, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind: Drei in Pirmasens, zwei im Kreis Südwestpfalz und zwei in der Stadt Kaiserslautern.