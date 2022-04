Kreis erarbeitet Energie-Konzept für eigene Gebäude

Der Kreis Kusel wird nach eigenen Angaben ein Konzept erarbeiten, wie künftig der Energieverbrauch in den eigenen Gebäuden besser gemanagt werden kann. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hatte den Kreistag in seiner vergangenen Sitzung darüber beraten. So könnten bald alle Zähler in den Gebäuden des Kreises automatisch abgelesen werden. Dadurch würde der Energieverbrauch besser dokumentiert. Das rund 400.000 Euro teure Projekt soll größtenteils vom Bund finanziert werden. Der Kreistag soll in seiner nächsten Sitzung einen Beschluss zu dem sogenannten Energiemanagementkonzept fassen.