Das Land hat für die Stadt und Kreis Kaiserslautern Corona-Alarmstufe Rot ausgerufen. Auch für den den Kreis Südwestpfalz gilt weiterhin Rot.

Am Sonntag hat das Land den Kreis Kaiserslautern auf Corona-Alarmstufe Rot hochgestuft. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen täglich deutlich angestiegen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 57,6. Auch die Stadt Kaiserslautern gilt weiterhin als Risikogebiet. Dort liegt der Inzidenzwert laut Landesuntersuchungsamt bei 87.

OB-Appell: AHA-Regeln einhalten

Oberbürgermeister Weichel appelliert in der momentanen Situation erneut an die Bürger, die bekannten AHA-Regeln einzuhalten - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Der Anstieg der Infektionen in Kaiserslautern geht laut Stadt eindeutig auf den privaten Bereich zurück. Auf nicht zwingend notwendige Treffen, beispielsweise Familienfeiern, müsse deshalb verzichtet werden. Es gehe darum, das Infektionsgeschehen schnellmöglich wieder zu verlangsamen. Am Montag soll sich eine Taskforce mit strengeren Corona-Regeln befassen.

Kreis Südwestpfalz verschärft Schutzmaßnahmen

Wegen Alarmstufe Rot hat der Kreis Südwestpfalz seine Corona-Schutzmaßnahmen verschärft – seit Freitag gilt der Kreis als Risikogebiet. Seit Samstag gelten deshalb nach Angaben eines Sprechers für Veranstaltungen und Feiern strengere Regeln. Der Kreis hat die Besucherzahl für öffentliche Veranstaltungen im Innenbereich auf 50, im Freien auf 100 Menschen beschränkt. Außerdem müssen für alle Veranstaltungen Hygiene-Konzepte vorgelegt werden, damit sie zugelassen werden können. Private Feiern im öffentlichen Raum werden auf maximal 20 Personen begrenzt. In den eigenen vier Wänden appelliert die Landrätin, maximal mit zehn Personen aus zwei Haushalten zusammen zu kommen.

Zweibrücken zurück auf Orange, Donnersbergkreis könnte folgen

Die Stadt Zweibrücken war am Samstag von Corona-Alarmstufe Rot auf Warnstufe Gelb runtergestuft worden. Weil der Inzidenzwert aber wieder hochgegangen ist, auf 38, hat das Land für Zweibrücken jetzt wieder Gefahrenstufe Orange ausgerufen. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes soll auch der Donnersbergkreis am Montag Corona-Orange werden. Dort liege der Inzidenzwert bei mehr als 37.

Kreis Kusel weiter auf Gefahrenstufe Orange

Im Kreis Kusel herrscht weiterhin Corona-Warnstufe Orange, weil der Inzidenzwert auf 48,4 gestiegen ist. Nach Angaben einer Sprecherin bleibt abzuwarten, wie sich der Wert in den nächsten Tagen entwickeln wird. Es würden noch zahlreiche Laborbefunde von Corona-Tests ausstehen. Wegen steigender Fallzahlen hat der Landkreis Unterstützung der Bundeswehr angefordert, um das Gesundheitsamt zu verstärken. Bis zu acht Menschen sollen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei der Ermittlung und Information von Kontaktpersonen unterstützen.

Kommen weitere Kontaktbeschränkungen für Kusel?

Der Corona Warn-und Aktionsplan des Landes sieht vor, bei der Stufe Orange beispielsweise Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Außerdem kann die Maskenpflicht erweitert werden. Ziel ist nach Angaben des Kreises, "eine Balance zwischen möglichst geringen Einschränkungen und bestmöglichem Infektionsschutz für alle zu finden".

Das Land hat bereits am Donnerstag auf die steigenden Corona-Zahlen reagiert: So gilt seit Freitag für private Feiern und Zusammenkünfte eine Teilnehmerzahl von höchstens 25 Personen.

Ziel: Weniger soziale Kontakte

Das Gesundheitsamt in Kusel appelliert nochmal an die Menschen in Stadt und im Kreis, die AHA+A+L-Regeln zu beachten: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen. Außerdem sollte die Corona-Warn-App genutzt werden und es sollte regelmäßig gelüftet werden. Soziale Kontakte sollten eingeschränkt werden.