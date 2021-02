per Mail teilen

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern soll prüfen, wie Schulen im Kreis noch besser gelüftet werden können. Das hat der Kreistag entschieden.

Damit sollen Schülerinnen und Schüler vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt werden. Der Kreis hat nach eigenen Angaben bislang 15 Klassenräume im Landkreis ermittelt, die nicht richtig gelüftet werden können. Zum Beispiel weil es dort keine Fenster gibt. Daher habe er entschieden, in diesen Sälen spezielle Geräte einzubauen, die die Luft desinfizieren und das Corona-Virus abtöten. Das ist dem Kreistag aber noch zu wenig. Er fordert die Verwaltung auf, dass geprüft werden soll, welche Maßnahmen darüber hinaus an allen Schulen getroffen werden können, um die Luftsituation in den Klassenräumen zu verbessern. Dabei soll auch geprüft werden, welche Fördermöglichkeiten es von Bund und Land gibt.