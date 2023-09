Nandu starb wohl an Herzinfarkt - Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Ermittlungen eingestellt

per Mail teilen

Der ausgebüxte Nandu im Kreis Kaiserslautern ist wohl an einem Herzinfarkt gestorben. Das hat eine Obduktion ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte geprüft, ob der Tod des Tieres billigend in Kauf genommen wurde - und zwar beim Versuch, den ausgebüxten Nandu einzufangen. Sie hatte angeordnet, den toten Laufvogel zu obduzieren.

Verletzungen am Hals nicht die Ursache für den Tod

Nun liegen die Ergebnisse des Landesuntersuchungsamts in Koblenz vor: Demnach ist das Tier an einem akuten Herz-Kreislaufversagen gestorben. Verletzungen am Hals seien zwar festgestellt worden, aber nicht todesursächlich gewesen. Diese seien entstanden, als das Tier fixiert wurde. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt.

Der Nandu war Anfang September ausgerissen. Daraufhin hatten mehrere Suchtrupps tagelang versucht ihn einzufangen. Immer wieder wurde das Tier gesichtet, immer wieder war es entkommen. Sogar eine Drohne wurde eingesetzt, um es zu orten. Schließlich wurde das Tier in einem Hinterhof in Queidersbach gesichtet und dort versucht zu fangen.