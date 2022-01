Kreis Kaiserslautern will Kinder und Jugendliche in der Pandemie unterstützen

Kinder und Jugendliche müssen in der Corona-Pandemie auf vieles verzichten. Zum Beispiel auf regulären Schulunterricht oder soziale Kontakte. Deshalb plant der Kreis Kaiserslautern zur Unterstützung ein neues Jugendprogramm.

Wir alle müssen in der Corona-Pandemie zurückstecken. Besonders hart trifft es junge Menschen. Kitas und Schulen waren wegen Corona zum Teil geschlossen. Homeschooling war angesagt. Außerdem konnten viele Freizeitaktivitäten gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Auch Treffen mit Freunden waren nicht immer möglich.

Und das alles hat Konsequenzen, sagt Ralf Leßmeister, der Landrat des Kreises Kaiserslautern. Es habe sich gezeigt, dass viele Kinder und Jugendliche zum Beispiel nicht schwimmen könnten, weil wegen der Corona-Pandemie teilweise keine Sport- und Schwimmkurse stattfinden konnten.

Kreis Kaiserslautern plant neues Jugendprogramm

In diesem Jahr möchte der Kreis Kaiserslautern junge Menschen verstärkt unterstützen. Nach Angaben von Landrat Leßmeister ist deshalb ein neues Jugendprogramm geplant. Das Ganze ist Teil des Bundesprogramms "Aufholen nach Corona". Ziel der Aktion: Kinder und Jugendliche stärken, sie unterstützen und für die Zukunft fit machen.

In diesem Rahmen plant der Kreis Kaiserslautern verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche. Es soll Projekte in Schule und Freizeit geben. Beispielsweise Schwimmkurse und Nachhilfe, um versäumten Lernstoff nachzuholen. Außerdem sollen die Angebote soziale Kontakte pflegen.

Mobile Schulsozialarbeit im Kreis Kaiserslautern

Nach Angaben von Michael Ohliger, Leiter des Kreis-Jugendamts, sind auch Ferienprogramme geplant und es soll eine mobile Schulsozialarbeit geben. Dabei soll eine Pädagogin oder ein Pädagoge an Schulen fahren, die dringend Unterstützung brauchen. Die Ausschreibung für diese Stelle laufe bereits.

Der Landkreis Kaiserslautern und sein Jugendamt planen ein neues Jugendprogramm, um junge Menschen in der Pandemie zu unterstützen. Landrat Leßmeister hofft, dass die Angebote bald starten können. SWR

Corona bremst "Aufholen nach Corona" im Kreis Kaiserslautern

Das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern bekommt für das Programm "Aufholen nach Corona" Fördermittel von rund 300.000 Euro. Das haben die SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Wansch und Daniel Schäffner mitgeteilt.

Wann genau die neuen Angebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis Kaiserslautern starten, ist allerdings noch nicht klar. "Auch hier bremst uns die Pandemie noch ein bisschen aus", sagt Landrat Ralf Leßmeister. Aber es gebe viele Gespräche und man stehe quasi in den Startlöchern.

"Aufholen nach Corona" auch in Kusel, Pirmasens und Kirchheimbolanden

Auch weitere Kommunen in der Westpfalz beteiligen sich an dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona", um junge Menschen in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Beispielsweise sollen die Schülerinnen und Schüler im Kreis Südwestpfalz in Zukunft einen kostenlosen Nachhilfeunterricht nach der Schule besuchen können.

Im Donnersbergkreis sollen Kinder und Jugendliche stärker im Umgang mit Medien geschult werden. Auch Lehrerinnen und Lehrer sollen mit Hilfe von Fortbildungen lernen, wie sie die Schülerinnen und Schüler während der Pandemie am besten beim Lernen unterstützen können.