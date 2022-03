Kreis will in Straßenausbau investieren

Der Kreis Kaiserslautern will in den kommenden drei Jahren rund 15 Millionen Euro in den Ausbau der Straßen investieren.

Der Kreis Kaiserslautern will in den kommenden drei Jahren rund 15 Millionen Euro in den Ausbau der Straßen investieren. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Straßenbauprogramm hervor. Einige der Baumaßnahmen, beispielsweise wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sulzbachtal, wurden schon begonnen und sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Noch 2022 soll dann mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Krickenbach begonnen werden – mit einem Anteil des Kreises in Höhe von 900.000 Euro der größte Einzelposten im Straßenbauprogramm. Hier wird die Fahrbahn komplett saniert und die Gehwege werden erneuert. Bis zum Jahr 2025 stehen dann zum Beispiel noch die Sanierung der Ortsdurchfahrten von Obermohr, Gerhardsbrunn und Erzenhausen im Straßenbauprogramm. Für jede Baumaßnahme erhält der Kreis zusätzlich eine Förderung des Landes.