Impfpflicht im Gesundheitswesen: Droht jetzt die Kündigung?

Mitte März kommt die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Der Deutsche Pflegerat geht davon aus, dass es viele Kündigungen geben wird. Die Betreiber der Krankenhäuser und Pflegeheime in der Westpfalz sind weniger skeptisch.

In vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen in der Westpfalz liegt die Impfquote bei den Beschäftigten bei über 90 Prozent. Das neue Gesetz für das Gesundheitswesen betreffe damit nur die wenigsten Mitarbeitenden, sagen die Sprecher der Einrichtungen einhellig.

Einrichtungen sind mit Mitarbeitern im Gespräch

Das Westpfalz-Klinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen und Kirchheimbolanden ist derzeit mit den Mitarbeitern im Gespräch, die entweder noch nicht geimpft sind oder ihren Impfstatus noch nicht mitgeteilt haben. "Wir informieren über das neue Gesetz und appellieren an die Mitarbeitenden, sich doch noch impfen zu lassen", erklärt der Pressesprecher des Klinikums, Dennis Kolter. Auch die anderen Kliniken und Pflegeheime in der Westpfalz handeln ähnlich und sind mit den betroffenen Mitarbeitern im Gespräch. Das Nardini-Klinikum mit den Standorten in Landstuhl und Zweibrücken hat die Mitarbeitenden nach eigenen Angaben schriftlich über das neue Gesetz und die damit verbundene Impfpflicht informiert.

Was passiert nach dem 15. März?

Eine Welle von Kündigungen wegen der anstehenden Impfpflicht im Gesundheitswesen befürchten die Leiter der Einrichtungen in der Westpfalz nicht. Dennoch: Eine echte Handhabe haben die Krankenhäuser und Pflegeheime in der Westpfalz nicht, bis die Impfpflicht am 15. März in Kraft tritt, sagt ein Sprecher des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens.

Und was ist danach? Was passiert mit den Mitarbeitenden, die sich bis dahin nicht haben impfen lassen oder ihren Impfstatus nicht angegeben haben? Thomas Frank, Pflegedirektor des Nardini-Klinikums in Landstuhl und Zweibrücken sagt dazu: "Wegen der arbeitsrechtlichen Konsequenzen stimmen wir uns mit der Krankenhausgesellschaft und dem Caritasverband ab.". Seine Kollegen der anderen Kliniken und die Leiter vieler Pflegeheime in der Westpfalz gehen da noch einen Schritt weiter.

Erste Konsequenz: Freistellung ohne Bezahlung

"Wir sind an die gesetzlichen Vorgaben gebunden", sagt zum Beispiel ein Sprecher des evangelischen Diakoniewerks ZOAR, das mehrere Pflege- und Seniorenheime in der Westpfalz betreibt. Es dürften ab dem 16. März nur noch Geimpfte bzw. Genesene in den Krankenhäusern und Heimen beschäftigt werden, egal in welchem Bereich. "Wer diesen Vorgaben nicht entspricht, den müssen wir ohne Bezahlung freistellen", erklärt ein Sprecher des AWO Seniorenheims in Kaiserslautern. Trete dieser Fall ein, müsse das jeweilige Gesundheitsamt über ein Betretungsrecht oder Arbeitsverbot entscheiden. Den betroffenen Mitarbeitern zu kündigen - darüber sind sich alle einig - sei nur der allerletzte Schritt.