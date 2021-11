Krankenhäuser zum Teil auf Testpflicht vorbereitet

Ab Montag müssen alle ungeimpften Mitarbeiter von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz täglich auf Corona getestet werden. Die westpfälzischen Kliniken stellt das zum Teil vor Herausforderungen.

"Wer bezahlt die täglichen Tests für die Mitarbeitenden, wie gehen wir mit dem Datenschutz um, wo testen wir die Mitarbeiter am besten und wie schaffen wir es, die Menschen nicht in zwei Gruppen zu spalten?" Fragen, die Carsten Henn, den ärztlichen Direktor des Städtischen Krankenhauses Pirmasens, vor der Einführung der täglichen Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter beschäftigen.

Krankenhäuser führen tägliche Testpflicht bis spätestens Montag ein

Trotzdem wird es die Testpflicht am Städtischen Krankenhaus Pirmasens ab kommendem Montag geben - so wie es die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vorschreibt. "Wir haben genug Corona-Schnelltests im Haus. Das ist nicht das Problem. Wir sind aber noch in Abstimmung wo und wie wir die Tests am besten durchführen", sagt Carsten Henn.

Doktor Carsten Henn: "Mitarbeiter sind verunsichert"

"Für uns und unsere Mitarbeiter ist noch einiges unklar. In den vergangenen Tagen haben sich viele von ihnen bei uns gemeldet, weil sie unsicher sind, wie das am Montag abläuft und ob sie die Tests selbst zahlen müssen. Wir selbst wissen noch nicht, wer dafür aufkommt. Darüber wurden wir noch nicht informiert", sagt Carsten Henn.

Im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern gibt es die täglichen Tests bereits

Das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern hat die tägliche Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeitende bereits vor etwa einem Monat eingeführt. "Wir haben uns schon gedacht, dass uns das Land diese Tests bald vorschreibt", sagte ein Sprecher des Klinikums. "Wir haben die Tests aber auch eingeführt, um unsere Patienten und Mitarbeiter besser zu schützen".

Bis zu 400 Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums noch nicht geimpft

300 bis 400 Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern seien bis jetzt noch nicht geimpft. "Das sind etwa zehn Prozent des Personals. Damit die Tests schnell und reibungslos ablaufen können, werden die Mitarbeiter auf den einzelnen Stationen dezentral getestet", heißt es vom Klinikum.

Testpflicht am Nardini Klinikum in Landstuhl und Zweibrücken ab Montag

Das Nardini-Klinikum mit seinen beiden Standorten in Landstuhl und Zweibrücken führt die tägliche Testpflicht ab Montag ein. Ein Sprecher sagte, für das Klinikum sei das keine größere Herausforderung und eine willkommene Regel, die jetzt eingeführt wird.