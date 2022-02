Kliniken in der Westpfalz behandeln weiter viele Corona-Patienten

In den Krankenhäusern in der Westpfalz werden weiterhin Patienten wegen und mit einer Corona-Erkrankung behandelt. Wie eine SWR-Umfrage bei den Kliniken ergab, gibt es regional große Unterschiede.

dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow (Symbolbild)

Nach Angaben des Westpfalz-Klinikums werden an den Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen aktuell insgesamt 12 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Neun von ihnen würden beatmet. Der größte Teil der Intensivpatienten sei allerdings nicht wegen Corona in Behandlung. Die Situation sei trotzdem weiterhin angespannt, auch weil zahlreiche weitere Patienten wegen einer COVID-Erkrankung auf Isolierstationen behandelt würden.

Nur ein freies Intensivbett in Kusel

Insgesamt verfügt das Westpfalz-Klinikum standortübergreifend über 79 Intensivbetten der hohen Versorgungsstufe. Davon waren Donnerstag-Vormittag 78 Betten belegt, nur in Kusel war noch ein Intensivbett frei. Darüber hinaus gibt es Intensivbetten für Kinder und eine sogenannte Notfallreserve, die in kurzer Zeit bereit gemacht werden kann.

Offenbar entspannte Coronalage am Nardini-Klinikum

Das städtische Krankenhaus in Pirmasens und das Nardini-Klinikum in Zweibrücken melden jeweils nur einen Corona-Patienten auf der Intensivstation. In Pirmasens werden aber wegen einer Coronainfektion derzeit etwa acht bis zehn Patienten auf der Isolierstation behandelt. Beim Nardini-Klinikum geht man nach Angaben eines Sprechers eher davon aus, dass Corona-Patienten derzeit nicht intensivmedizinisch betreut werden müssten. Derzeit sei die Lage an den beiden Standorten in Landstuhl und Zweibrücken moderat. So liegen in Landstuhl derzeit acht Patienten auf der Covid-Allgemeinstation.