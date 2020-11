Der Kranbauer Tadano fährt nach eigenen Angaben in einem seiner beiden Zweibrücker Werke vorübergehend die Produktion runter. Grund sei die fehlende Nachfrage.

Eine Sprecherin von Tadano sagte, dass in dem Zweibrücker Werk auf dem Flugplatz zunächst ab Mitte Dezember weniger Kräne produziert werden sollen – und zwar bis Mitte Januar. Bis dahin würden auch weniger Beschäftigte in dem Werk zum Arbeiten kommen. Wie viele der etwa 700 Mitarbeiter betroffen sind, konnte die Sprecherin nicht sagen. In dem anderen Tadano-Werk in Zweibrücken soll die Produktion erst einmal nicht heruntergefahren werden. Dort werden größere Kräne hergestellt – und Kunden würden auf ihre Bestellungen warten, sagte die Sprecherin. Ob auch hier die Produktion noch heruntergefahren wird, ließ sie offen. Tadano befindet sich zurzeit in einer Insolvenz in Eigenverantwortung. Der Kranbauer ist mit etwa 1.600 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Zweibrücken.