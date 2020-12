per Mail teilen

Der Kranbauer Tadano plant, die Produktion in seinen beiden Werken in Zweibrücken bis Mitte Januar zu unterbrechen. Grund ist neben der Corona-Krise die schlechte Auftragslage.

Nach Unternehmensangaben soll die Produktion bei der Tadano Demag GmbH von Weihnachten bis zum 12. Januar unterbrochen werden. Noch vor ein paar Wochen hatte Tadano mitgeteilt, die Produktion lediglich runterfahren zu wollen. Nun soll sie aber doch komplett stillstehen, nachdem die aktuellen Aufträge abgearbeitet wurden. Lediglich einige Mitarbeiter in der Verwaltung werden demnach weiterarbeiten, um Kundenfragen zu beantworten.

Heute Tadano, zuvor Terex. Luftbild des Kranwerks in Zweibrücken. (Archivbild) Terex (Archivbild)

Kranhersteller Tadano Demag will Insolvenz verhindern

Wie es nach dem 12. Januar weitergeht, ist offen. Tadano befindet sich derzeit in einem sogenannten Schutzschirmverfahren, das die Insolvenz des Unternehmens verhindern soll. Bis Ende Dezember will der Kranbauer einen Sanierungsplan beim Amtsgericht Zweibrücken einreichen. Tadano ist mit knapp 1.600 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Zweibrücken.