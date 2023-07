Kran stürzt in Brücken auf Parkplatz

per Mail teilen

In Brücken (Pfalz) ist ein Kran auf einen Parkplatz gestürzt. Ein Mann wurde leicht verletzt.

In Brücken (Pfalz) im Landkreis Kusel ist am Samstagmittag ein Kran auf einen Parkplatz gestürzt. Die Polizei berichtet, dass es nur den "glücklichen Umständen" zu verdanken sei, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Der Fahrer des Krans sei bei dem Unfall leicht verletzt worden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die auslaufenden Betriebsstoffe seien von der Feuerwehr aufgefangen worden.

Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit nichts sagen, geht aber von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Krans aus. Weshalb der Kran umkippte, war zunächst unklar.