Berühmte Chöre aus Europa singen in der Westpfalz

Die Westpfalz besitzt architektonische Schmuckstücke aus dem Mittelalter, die nicht nur durch ihre Größe und Schönheit beeindrucken, sondern auch durch ihre Akustik. Der Kultursommer Rheinland-Pfalz hat deshalb für seine Mittelalter-Musikreihe „Via Mediaeval“ drei westpfälzische Kirchen ausgesucht, in denen alte Musik vom Allerfeinsten zum Klingen gebracht wird.

Am 3. September gastiert das Tiburtina Ensemble aus Prag in der Abteikirche in Otterberg. Sie gehörte zur ehemaligen Zisterzienserabtei Otterberg. Nach dem Speyerer Dom ist sie die größte Kirche in der Pfalz.

Das Ensemble Tiburtina wurde erst 2008 gegründet und zählt bereits jetzt auf dem Gebiet der Alten Musik zu den besten Ensembles Europas. Das Ensemble für Frauenstimmen – benannt nach der historischen mittelalterlichen Figur der Tiburtinischen Sibylle – hat sich auf die Interpretation von Gregorianischen Chorälen, mittelalterlicher und zeitgenössischer Musik spezialisiert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bulgarischer Frauenchor im Kloster in Offenbach-Hundheim

Ein ganz besonderes Highlight ist das Konzert mit dem bulgarischen Ensemble Angelite am 11. September im Kloster St. Maria in Offenbach-Hundheim im Kreis Kusel. Die große dreischiffige Basilika mitten im Ort wurde im 12. Jahrhundert gebaut und vereint Elemente aus der Romanik und der Gotik. Das Ensemble Angelite – The Bulgarian Voices - wurde 1987 gegründet und bietet seitdem ein bemerkenswertes Musikprogramm, das die Folklore der alten Zeiten und ihre emotionale Energie weitergibt.

Der Frauenchor begeistert sein Publikum mit einem außergewöhnlichen, bezaubernden und unglaublich präzisen Gesang, der kraftvoll und zugleich leicht wirkt. Es heißt, dass er die Seele berührt. In diesem Konzert wird ein bisher nicht gehörtes und extra für den Kultuursommer RLP konzipiertes Programm mit Musik des Mittelalters aus Bulgarien rund um den Komponisten Ioannis Koukouzelis (geboren 1280) im Zentrum stehen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Chor bringt mittelalterliches Zypern nach Hornbach

Am 16. September singt das Ensemble Labyrinthus Musik aus dem mittelalterlichen Zypern im Fabiansstift in Hornbach im Kreis Südwestpfalz. Die Stiftskirche Sankt Fabian – auch als Fabiansstift bezeichnet – liegt in unmittelbarer Nähe zum Kloster Hornbach. Errichtet wurde das Stift vom Benediktinerkloster vermutlich im 10. Jahrhundert. Der kleine, einschiffige, kreuzförmige Bau stammt aber im Wesentlichen aus dem 12.Jahrhundert. Errichtet hat man den romanischen Memorialbau für den Märtyrerpapst Fabian.

Das Ensemble Labyrinthus wurde 2010 von Musikern gegründet, die alle bereits langjährige Erfahrung mit mittelalterlicher Musik vorweisen konnten. Seitdem hat das Ensemble fünf Alben aufgenommen und mehrere Programme zusammen mit bekannten Vertretern der Alten Musik erarbeitet. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Weitere Informationen zu allen Chor-Konzerten in der Westpfalz gibt es auf der Internetseite der Mittelalter-Musikreihe „Via Mediaeval“.