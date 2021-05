Die Fruchthalle in Kaiserslautern bereitet sich darauf vor, dass ab dem 2. Juni wieder Konzerte vor Publikum stattfinden können. Nach Angaben der Stadt sind in der kommenden Woche mehrere Veranstaltungen geplant. Damit für eine mögliche Öffnung der Fruchthalle ein umfangreiches Programm angeboten werden kann, wurden Konzerttermine teilweise verlegt. Zum Auftakt am 2. Juni soll es ein Konzert des Minguet Quartetts geben. Außerdem sind unter anderem ein Kammerkonzert, ein Liederabend und ein Harfenkonzert geplant. Auch die Konzertreihe „Sonntags um 5“ und die SWR-Veranstaltungsreihe „Konzert á la carte“ sollen wieder starten. Voraussetzung, dass die Konzerte vor Publikum stattfinden können, ist allerdings, dass der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Außerdem müssen Besucher voraussichtlich entweder einen negativen Corona-Test vorlegen, oder nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind.