In Konken im Kreis Kusel ist heute der Spatenstich für ein neues Wohnprojekt für Senioren. Ältere Menschen aus dem Ort sollen die Möglichkeit bekommen, in ihrer Heimat alt zu werden. „Hier bin ich geboren, hier bin ich daheim“. So lautet das Motto des dezentralen Seniorenwohnens in Konken. Sinn und Zweck: Personen aus dem ländlichen Raum sollen dort alt werden, wo sie bisher gelebt haben. In Konken werden nun 17 barrierefreie Wohnungen und eine Tagespflege gebaut. Geplant ist außerdem ein Gemeinschaftsraum, wo sich die Senioren treffen können. Die Wohnungen werden überwiegend an Menschen aus Konken bzw. aus der Region vermietet. Die Baukosten für das Projekt belaufen sich auf circa 3,5 Millionen Euro. Künftig sollen ähnliche Wohnprojekte in der Westpfalz, zum Beispiel in Pirmasens oder Merzalben, gebaut werden.