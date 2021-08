Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Lastwagen in der Auffahrt zur A62 von der Straße abgekommen. Die Polizei vermutet, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte.

Eigentlich wollte der 64-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Kusel in Richtung Pirmasens auf die A62 auffahren. Plötzlich kam der mit 25 Tonnen Schotter beladene Lastwagen noch in der Auffahrt von der Fahrbahn ab. Der große Lkw fuhr nach Angaben der Polizei durch den Grünstreifen und krachte schließlich in einen Baum. Glücklicherweise sei das Fahrzeug dabei zum Stehen gekommen.

Notarzt-Einsatz an der A62 bei Konken

Das Führerhaus des Lastwagens sei bei dem Unfall erheblich beschädigt worden. Der Fahrer wurde laut Polizei vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in die Uni-Klinik nach Homburg gebracht. Die Auf- und Abfahrt zur Autobahn musste aufgrund des Rettungseinsatzes kurzfristig gesperrt werden.